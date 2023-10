Déco : pourquoi pas du noir ?

Trop sombre ? Trop déprimant ? Pas toujours ... A petites doses, le noir permet de structurer un espace, de dessiner la silhouette d'un meuble...

Dans la chronique audio, vous trouverez, avec l'historien Michel Pastoureau, des explications sur la symbolique du noir. Une couleur ambivalente, qui fascine et dérange, tantôt symbole de pouvoir, tantôt synonyme d'inconnu et de peur.

A la fin du XVIIe siècle, on ira même jusqu'à décréter que le noir n'est plus une couleur ! La preuve : il n'apparait pas dans le spectre lumineux que vient de découvrir Newton. Le scientifique classe les couleurs dans l'ordre de l'arc-en-ciel, il n'y a ni noir ni blanc. Les deux tons se retrouvent donc en marge, condamnés à former un monde à part...

Jusqu'au début du XXe siècle, le monde du noir et blanc sera alors opposé à celui de la couleur, que ce soit dans les gravures, en photo ou au cinéma, avec bien souvent une connotation négative, face au monde de la couleur jugé bien plus moderne !

Mais malgré cela, dans la vie quotidienne, le noir reste une couleur incontournable : dans les vêtements comme dans la déco ensuite, comme une manière d'affirmer sa personnalité en déco intérieure. Avec d'ailleurs une logique différente.

Pour ce qui est de la mode, le noir est surtout une couleur passe-partout. Habillé en noir, l'homme de la rue ne se fait pas remarquer. (Et le noir est utilisé pour le vêtement le plus éloigné du corps, le plus souvent pour un manteau. Pendant très longtemps, il n'était pas question de sous-vêtements noirs, les tissus qui touchaient la peau se devaient d'être blancs ou très clairs, des tons synonymes de pureté.)

Si le vêtement noir permet donc de se confondre dans la foule, au contraire, la déco noire est une marque de distinction indéniable ! Un mur noir, des meubles noirs, voilà de quoi se faire remarquer ! Le noir s'impose à l'œil et marque tout de suite la pièce de son emprunte. Mais sous quelle forme ?

Du noir sur les murs ? Oui, mais avec modération !

Le noir sur les murs permet de créer des illusions d'optique, et il s'avère bien pratique pour agrandir visuellement une pièce. Evidemment on pense aux rayures verticales noires et blanches ! Avec un plafond blanc, et sur un seul mur, elles vont donner de la hauteur à la pièce (dans une montée d'escalier, dans une entrée par exemple).

Des rayures horizontales noires et blanches, toujours avec un plafond blanc mais avec un sol noir cette fois, vont allonger la pièce, en donnant une impression de "tunnel" (dans une petite chambre, par exemple, pour une atmosphère baroque avec les autres murs blancs, un parquet foncé et des touches de couleurs vives pour égayer.)

Au contraire, dans un couloir un peu trop étroit, le fait de peindre en noir le mur ou la porte du fond, va permettre de rapprocher l'espace.

Vous pouvez aussi décider de peindre tout un mur en noir, mais les plinthes et les moulures resteront blanches, tout comme le plafond. Cette fois, vous ferez de votre mur un "cadre" sur lequel vous pourrez ensuite mettre en scène des photos ou des tableaux.

Le noir théâtralise un espace, et l'effet peut être très réussi à condition de le réserver à un seul mur du logement ....

Un conseil : le mur sur lequel se trouvent les fenêtres ne doit pas être peint en noir. Ce sera plutôt le mur opposé. Le noir a besoin de lumière naturelle pour se révéler.