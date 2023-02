La décoration d’intérieur, une manière d'affirmer sa personnalité

Dans le monde où nous vivons actuellement, il est important qu’on soit à l’aise chez soi. Pour atteindre cet objectif, il est parfois nécessaire de relooker la maison pour qu’elle ressemble le plus possible au caractère et au style du propriétaire. De ce fait, des améliorations peuvent être apportées pour plus de confort et de bien-être.

Pour relooker l’intérieur d’une maison, il y a une discipline qu’on appelle communément : « Décoration d’intérieur ». Par définition, la décoration d’intérieur permet d’embellir et de personnaliser une pièce. C’est un savoir-faire qui consiste à agencer l’intérieur d’un logement pour le mettre au service et pour le confort de ses usagers. La décoration, en général, est sans limite et est utilisée dans tous les pays ainsi que dans toutes les classes sociales. On peut décorer une maison en le peignant, en y collant des affiches, en accrochant des tableaux… Dans l’histoire, les romains décoraient leurs maisons avec des mosaïques, des peintures murales ou des trompe-l’œil.

Dans ce domaine, on fait toujours appel à un professionnel - par exemple pour les peintures décoratives -même si on peut redécorer soi-même sa maison. La décoration ainsi créée valorise l’espace et produit une nouvelle image de la maison. L’intérieur d’une maison influence les occupants du lieu, sur leur vision des choses, leur humeur et leur personnalité. La décoration d’intérieur a, donc, pour finalité d’améliorer les aspects fonctionnel, esthétique et psychologique des espaces intérieurs.

Avec la technologie actuelle, on peut faire le choix entre différents styles de décoration. Le style se base sur le thème, la couleur et le type de matériaux employés. Actuellement, il y a beaucoup de style avec les objets et les couleurs qui vont avec, on a souvent l’embarras du choix, il y a notamment le style africain, le style marin, le style asiatique et tant d’autres encore. Mais il faut savoir que comme dans tous les domaines, les tendances évoluent aussi en matière de décoration d’intérieur.

La tendance actuelle, c’est le relooking d’intérieur. Pour cela, le décorateur étudie de fond en comble la personnalité, les envies et tout ce qui pourrait coller au mieux aux tempéraments des occupants du lieu. Le but d’un relooking, c’est de personnaliser l’intérieur d’une maison sans forcément avoir recours à de travaux importants, mais surtout de trouver l’ambiance et l’environnement qui correspondent à la personne qui occupe la maison afin qu’elle s’épanouisse. Le relooking d’intérieur se base surtout dans les jeux de couleurs. Par exemple, les couleurs jaune, orange et brun s’associent et dégagent un sentiment de bien-être ; tandis que le bleu et le vert se combinent en dégageant de la bonne humeur dans la pièce.