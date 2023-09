Le deco sur mesure : le menuisier

Elle n'appartient plus au monde du luxe cette déco sur mesure, aujourd'hui. Bien sûr, il existe toujours quelques manufactures dont le savoir-faire s'exporte dans le monde entier.

Le menuisier , c'est vous ! Vous mesurez chez vous l'espace à combler, la taille du bureau dont vous avez besoin, et en deux temps trois clics c'est fait !

Voilà la nouvelle formule magique du sur mesure : elle a été mise au point par cinq menuisiers suisses qui ont ouvert leur site internet il y a presque quatre ans, à Genève. Les meubles proposés sont des basiques : pas de style particulier, pas de moulure, juste un rectangle ou un carré auquel vous ajoutez des tiroirs, des portes, des roulettes ou des poignées pour le transformer en étagère, en table basse ou en bureau d'enfant.

Le tout avec des couleurs tendance. La palette est très large et c'est sans doute cela, qui fait le succès de cette petite entreprise genevoise. Une menuiserie en ligne qui commence aussi à vous livrer en France (départements limitrophes et Paris) et espère bien se développer dans l'hexagone d'ici la fin de cette année.

Alors bien sûr, on est très loin du cliché du sur mesure, du cliché, à savoir des meubles très chers et un peu vieillots !

Très cher ? Sur ce site, pour un bureau comptez 300 €, entre 300 et 500€ pour une étagère .... Contre 800 à 1200 € chez un menuisier traditionnel. Évidemment là, il n'y a pas de déplacement chez le client, c'est vous qui entrez toutes les données chiffrées de mesure sur internet, la commande arrive en quelques sortes clé en main et la magie du numérique fait le reste !

Vieillot ? Non, car vous ne trouverez pas de meuble rustique ou trop lourd, c'est avant tout basique et pratique, les lignes sont sobres, les accessoires aussi. La clientèle ? Des hommes et des femmes de 30 à 50 ans, qui aiment bricoler, ou qui veulent aménager leur magasin ou les bureaux de leur société.

Les menuiseries en ligne plus classiques.

D'autres menuisiers proposent en effet leur service pour créer le meuble qui vous manque : sur internet les menuiseries plus traditionnelles vous montrent ce qu'elles peuvent réaliser pour vous, pour encastrer une télévision dans un mur par exemple avec meuble télé en dessous ... Des astuces pour gagner de la place aussi, ou pour avoir plus d'espace de rangement.

Très cher ? Eh bien, non ! En tous cas pas autant que vous le pensez : en moyenne, un meuble unique façonné par un menuisier vous coûtera 20% de moins qu'un meuble équivalent d'une enseigne tendance assez luxueuse. Pour une bergère, payée 3 000 € dans ce type de magasin, vous paierez 2000€ pour une bergère sur mesure. Avec une qualité et des finitions parfois supérieures.

Vieillot ? Eh bien, non ! C'est vous qui décidez ! Les menuisiers ont une grande connaissance des styles de mobilier et ils s'adaptent à votre demande. Il est vrai que souvent, ils travaillent avec des décorateurs d'intérieur. Mais vous pouvez aussi leur demander directement de concevoir une étagère ou une commode.

Ne confondez pas menuisier et ébéniste, ce n'est pas tout à fait le même travail ! Le savoir faire de l'ébéniste, c'est surtout la marqueterie (ancienne ou plus contemporaine), il ne faisait d'ailleurs que cela au XVIIIè siècle. Le menuisier, lui, a un champ d'action plus large. Par ici, vous verrez des meubles très design et des verrières d'intérieur sur mesure plutôt réussies !