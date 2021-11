Quel éclairage pour votre cuisine et salle de bain ?

Un bon éclairage dans la salle de bains vous offre une sensation de bien-être en toute sécurité. Et dans votre cuisine, il favorise la convivialité tout en facilitant les activités ménagères. Un art difficile... savamment orchestré par plusieurs sources de lumière. Certaines, claires et puissantes, rendent plus faciles certaines tâches : vous raser, vous maquiller ou bien préparer le repas. Un éclairage d'ambiance, lui, préserve le confort des lieux. Voici quelques bonnes pratiques à suivre pour bien éclairer votre salle de bain et cuisine. Voici des conseils d'un artisan rénovation de salle de bain à Montpellier , pour un éclairage réussi :

Mettez d'abord en place votre éclairage général.

Un plafonnier, une suspension ou un globe procurent un éclairage général dans la salle de bain ou la cuisine.

À compléter par des points de lumière ponctuels pour éclairer des zones bien précises de la pièce.

Le plus : avec le variateur de lumière, créez d'une seule commande différentes atmosphères.

Installer un éclairage fonctionnel dans votre cuisine

Quel éclairage pour votre plan de travail ?

Evier, cuisinière, plan de travail : ces lieux nécessitent un éclairage dirigé.



En contrepoint de l’éclairage général, disposez des spots sur vos murs ou sur vos meubles hauts. Ceux-ci peuvent être encastrés, installés sur rail ou sur câbles tendus.



A moins que vous n’optiez pour des tubes fluorescents, cachés derrière un bandeau.

Solution « deux en un » : la réglette rangement et éclairage.

Pour les petits appareils électroménagers (four, réfrigérateur et congélateur), utilisez des ampoules dédiées à cet usage.

Quel éclairage pour vos placards ?Vous pouvez incorporer dans vos placards des tubes fluorescents qui s’allument automatiquement à l’ouverture des portes.

Cette source lumineuse n’est pas toujours indispensable. Si l’éclairage général de la cuisine est assez puissant, vous pouvez y voir clair dans les placards.