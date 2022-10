Je crée une déco lumineuse : les couleurs

De la lumière, nous en avons tous besoin ! Or lorsque l’on manque de lumière dans sa décoration intérieure, on ne peut malheureusement pas l’inventer.

Le choix des couleurs

La première chose à prendre en compte, c’est le choix des couleurs de vos surfaces aux sols et aux murs.

Les couleurs claires favorisent un effet de luminosité et d’agrandissement des espaces. Optez donc pour ce type de couleurs aux murs comme du blanc, du blanc cassé, du beige, du gris, du taupe. L’important est de peindre le mur en face de la fenêtre principale d'une couleur claire, afin de faire refléter la lumière.

Les motifs ont la fâcheuse tendance de tasser une pièce. Si vous cherchez à optimiser l’espace grâce à la luminosité, oubliez les motifs et privilégiez les couleurs unies !

Vous souhaitez apporter un peu de gaité sur vos murs ?

Vous pouvez alors peindre 2 ou 3 murs d’une couleur claire, selon les conseils d'un peintre de Carcassonne, et contraster en peignant un mur d'une couleur plus vive ou plus foncée. Optez ici pour le mur où se trouve la fenêtre principale.

Une autre idée pour jouer sur les contrastes est de choisir une couleur plus foncée pour les sols. Tout en restant dans la même gamme de tons que vos murs, vous pouvez associer du chocolat avec du beige, du gris anthracite avec du blanc, etc…

Enfin pour vos plafonds, s’ils sont trop foncés vous aurez l’impression d’avoir une petite pièce, dont la décoration est tassée. Préférez alors les peindre dans une couleur unie, toujours plus claire que celle choisie pour vos murs.

Le principal à retenir c’est de se limiter à 3 couleurs maximum pour les tons de vos murs, sols et plafonds. Il est en effet important de garder un même esprit déco dans chaque pièce de votre habitation. On parle d’ailleurs de la règle 60 – 30 – 10 pour l’harmonisation des couleurs en déco : 60% de couleur claire, 30% de couleur foncée et 10% pour les accessoires décoratifs.