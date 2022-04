Idées pour votre salle de bain

Devinette. Combien de temps passez-vous dans votre salle de bain chaque jour…question difficile n’est-ce-pas (et qui varie selon fille ou garçon ) ? Le potentiel déco de cette pièce capitale de la maison est souvent sous exploité…C’est assez drôle, parce que quand on y réfléchit bien, la salle de bain est une pièce dans laquelle on passe peu et beaucoup de temps à la fois. Quelques conseils d'un artisan en rénovation de salles de bain du 66 : https://www.climat-bois.com/renovation-salle-de-bain-perpignan-66-pyrenees-orientales-tarif-prix-devis/

Réflexions sur l'usage de la salle de bains



Quand aime-t-on généralement prendre tout son temps dans la salle de bain ? Après une longue journée passée au travail et dans les transports, le soir en rentrant…On aspire alors au calme, au repos et à la détente. Vous visualisez le bain moussant, les bougies et tout le tralala ? Le maître mot : zen…

Oui mais le matin, c’est toute une histoire ! Quand on s’y presse. Quand notre lit nous a pris en otage pour quelques minutes de sommeil supplémentaires. Et qu’on se rend compte qu’on est presque (ou totalement) en retard. Vous aussi, vous avez déja expérimenté ces coins de meubles qui se jettent sur vos jambes ou le placard qui s’ouvre sans qu’on lui ait rien demandé ?

Dilemme

Aménager une salle de bain confortable, uniquement pour le soir ? Ou une salle de bain exclusivement fonctionnelle pour la matin ? Pas facile de concilier ces deux tendances. Evidemment, la réponse se situe au milieu des deux !

Comment allier alors esthétique et fonctionnalité dans cet espace, où l’on est le plus vulnérable que partout ailleurs ? La salle de bain se doit d’être un endroit à la fois pétillant et dynamique, pour nous réveiller de bon matin, mais aussi fonctionnel et chaleureux, pour nous permettre de nous délasser.

Astuces

Faites donc un tour dans votre salle de bain et recensez tout ce dont vous avez réellement besoin, et tout ce que vous accumulez, mais que vous pourriez jeter. Et oui, est-ce réellement nécessaire de garder 4 bouteilles de shampoing au 3/4 vides ? Ok, le flacon est mignon, mais bon, il a le don de toujours tomber. Alors autant s’en séparer une bonne fois pour toute, non ?

Pensez aussi “agréable à l’oeil”. La salle de bain est (généralement) un passage obligatoire le matin. Si elle est décorée avec de jolies couleurs, alors vous serez plus apaisé pour débuter votre journée dans la joie et la bonne humeur, plein d’entrain…

N’oubliez pas non plus le confort ! Ça paraît bête, mais c’est tellement vrai. Le carrelage et pieds mouillés = combinaison dangereuse. Pourquoi ne pas placer un grand tapis ? Il vous éviterait nombre de mauvaises surprises. Installer des plantes permettrait aussi de donner un petit côté exotique à votre salle de bain…