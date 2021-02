Maison piscine écolo : principes constructifs qui font toute la différence  H.Q.V.E.

Dans les maison avec piscine tendance écologique en 2021, pour assurer un confort intérieur, une ventilation mécanique contrôlée de type hygroréglable B est mise en place.

Les débits de ventilation sont ainsi modulés en fonction du taux d’humidité aux niveaux des entrées d’air, des bouches d’extraction, et grâce à un ventilateur à débit variable. Ceci permet à la fois de réduire les déperditions par renouvellement d’air et les consommations électriques du ventilateur tout en maintenant des conditions de confort et santé optimales.



Les peintures Glycéro ont été proscrites, puisque émetteurs de composés organiques volatils, néfastes pour la santé et remplacées par des peintures certifiées NF environnement; le coffrage isolant piscine est privilégié pour les piscines interieures ou extérieures; les revêtements de sols de type PVC ont été limités aux pièces humides tandis que les autres pièces du logements bénéficient de revêtement de type linoleum, non émetteur de composés organiques volatils.

Complétant cette démarche de qualité de l’air, les menuiseries extérieures sont en PVC sans plomb certifié ISO 14001 – norme environnementale. De plus, elles sont en triple vitrage pour les façades moins bien exposées et double vitrage très performant pour les autres façades, pour limiter les dépenses énergétiques.