L’ACHAT IMMOBILIER ENTRE PARTICULIER ….. PAS SI SIMPLE !

Acheter ou vendre de particulier à particulier n’est pas aussi simple qu’il n’y parait.

Dès que l’on cherche un peu on tombe sur des chiffres qui font froid dans le dos, par exemple saviez vous que sur les 600 000 ventes immobilières qui se réalisent chaque année, 350 000 s’échangent entre particuliers ? que sur ces 350 000 ventes entre particuliers, 70 000 se terminent devant les tribunaux ? pour de multiples raisons toutes aussi bonnes les unes que les autres.

Mais dès que l’on s’attarde sur les dossiers, - par exemple pour la vente d'un 4 pièces à vendre perpignan - on ce rend compte que 70% d’entre elles auraient pu être facilement évitées soit par une analyse plus fine de bien ou par une information plus transparente, bref des problèmes juridiques non abordés et des non dits, qui engendre frustrations et sentiment de s’être fait avoir.

Alors que faire me direz vous ? Il est bien gentil ce rédacteur, mais qu’elles sont les alternatives pour ne pas en arriver là ?

Cerise sur le gâteau cette fameuse commission qui varie pour les moins gourmands de 3 à 6% de la valeur du bien immobilier ! Une somme quand même ...

Si le service est rendu à la hauteur de la commission d’agence, pourquoi pas me direz vous ?

Il en faut du service nickel pour justifier une telle sommes, Non ?

