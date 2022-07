Voici le dernier né dans la collection “L’encyclopédie d’Utovie” : Le feng shui de la chambre. Le feng shui est un art pratiqué depuis des millénaires en Chine, on le pratique pour orienter sa maison selon les bonnes énergies voir : feng shui et zen dans la maison et salle de bain

La sagesse orientale, l’observation empirique ainsi qu’une adaptation occidentale sont conjuguées dans cet ouvrage pour créer, renouveler ou améliorer notre mode de vie. Des petits dessins très simples (parfois on en voudrait plus), montrent comment la disposition des meubles, des miroirs, etc. influent sur le bien-être des occupants.

Il est amusant de noter que dans de nombreux cas, c’est effectivement une question de bon sens, à laquelle on n’avait tout simplement pas pensé

Catherine Bergiron, Le feng shui de la chambre , Éditions d’utovie, collection l’encyclopédie d’Utovie; 2003

48 pages noir et blanc

Format : 15 x 22 cm

Prix : 6 euros