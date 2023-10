Livre : Construire sain et naturel - le guide des matériaux naturels

Les éditions Ouest-France, émanation du plus grand quotidien régional français et du courrier de l'ouest, qui publient un ouvrage sur la construction écologique, qui plus est engagé, voilà de quoi montrer une fois de plus que le sujet ne cesse de s’ouvrir au grand public. L’auteure, Monique Vincent-Fourrier, journaliste dans la presse spécialisée, sait de toute évidence de quoi elle parle. Le ton est clair et sans ambages, les techniques et matériaux décrits ne souffrent d’aucune erreur.

Même si les photos ne sont pas toujours appropriées, le texte compense largement. Le parti pris de l'auteure est de survoler l'ensemble de la thématique écoconstruction (matériaux, énergies renouvelables, sources de pollutions, géobiologie, décoration…) pour se faire une idée juste du sujet. Les spécialistes n'y trouveront pas leur compte : trop généraliste ; mais c'est une très bonne approche du sujet pour les personnes juste sensibilisées ou qui découvrent.

Le carnet d’adresses est bien fourni mais incomplet (sinon cela aurait été un annuaire et non pas un guide). Le format et la mise en pages sont agréables, et le prix attractif, seulement 15 euros.

En bref, un bon guide à offrir à un membre de sa famille, encore récalcitrant à la construction saine et naturelle.